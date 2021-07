In der Demokratie Spielregeln

Wir haben es in der Ära Trump gelernt (die ja leider nicht vorbei ist): Es gibt geschriebene und ungeschriebene Gesetze der Demokratie, die wie Leitplanken wirken. Respekt etwa – auch vor dem politischen Gegner. Der Wille, Kompromisse zu schließen.

Demokratie

Im Grunde ist Demokratie ganz einfach – wir gehen alle paar Jahre wählen und regen uns bis zum nächsten Mal über die Idiot*innen auf, für die wir gestimmt haben. Denn schuld an all den Miseren sind eh nur die anderen. Heute kommt noch etwas Schwerwiegendes hinzu – wir sind verwirrt, wir wittern Verschwörung überall. Wir wählen nicht mehr. Wir werden wütend.

Demokratur

Angeblich macht längst die Journaille unsere Politik. Da sagen sie, wen wir nicht wählen sollen, und sehen voraus, wie die nächste Wahl wird. Und wie wird sie? Wir sollten uns alle erst mal durchzählen – sind wirklich noch alle da und nicht viel zu viele schon hinter irgendwelchen Populisten her? Dabei merke: Nichts verleiht so wenig Flügel wie eine Partei, die immer alles schlechtredet.

Demoverschwör

Herrschen wollen alle, beherrscht werden lieber nicht. Drum haben wir so markante Angebote wie Armin Laschet, der kaum sagen mag, was er will. Eine Kandidatin wie Annalena Baerbock, die sich jetzt zurückhält (würde Björn Höcke nicht einfallen). Womit wir bei der Unterüberschrift zu dieser Sendung wären: Freiheit, Gleichheit, Ungewissheit.