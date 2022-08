Sommerserie Zeitenwende, Teil 4 – Zurück zur Vernunft?

Gibt es Vernunft in Zeiten des Krieges? Man sagt ja auch dem Kriegsherrn im Kreml eine gewisse Rationalität nach. Ganz im luftleeren Raum erträumt er sein Neoreich und die blutigen Schlachten nicht. Auf dem Boden der Zivilisation aber auch nicht. Und wir?

Krieg

Es kommt immer darauf an standzuhalten. Sich dem Bösen nicht zu unterwerfen. Dem Hass nicht hinzugeben. Der Gewalt nicht zu weichen. Nicht von sich aus aggressiv zu werden. Die Freiheit hochzuhalten. Nicht alles für andere besser zu wissen. Helden kämpfen auch jenseits der Schlachtfelder.

Und

In Deutschland meinen einige Intellektuelle, sie verstünden mehr vom Frieden als andere und verabscheuten daher auch mehr den Krieg. Das klingt dann manchmal so, als würden alle andern den Krieg nicht ganz so tief verachten. Verachten wir nicht lieber diese Intellektuellen?