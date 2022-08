Sommerserie Zeitenwende, Teil 3 – Widerstehen

In Addis Abeba liegen Lenin-Statuen auf dem Schrott. Ganz zu schweigen von Lwiw oder Odessa. Wir wollen mehr Frieden wagen, zur Not auch mit Waffen. Einen echten Neuanfang. Wir wollen den Hass und die Mordlust überwinden und Brüderschwestern sein. Wir sind da.

Helden

Heroinen

Wie geht das - einen Neuanfang wagen bei so viel Pessimismus und Bösartigkeit. Mit so viel Blut und Grausamkeit und so wenig Energie für den nächsten Winter. Wir schauen nicht auf uns, sondern auf die anderen, all jene, die tatsächlich kämpfen. Die tatsächlich widerstehen. Die tatsächlich lieben.