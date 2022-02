Im Dauerkrisenmodus Schwarz sehen

Roland Emmerich fasst in Bilder, was wir alle insgeheim befürchten: Dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Im Kino durch fliegende Untertassen oder einen Tsunami, der noch den Himalaya übersteigt. Doch wir sind auch nicht schlecht im Schwarzsehen und -malen.

Krise

Während die einen vom Frieden reden, arbeiten andere emsig am Krieg. Setzen sich beide Seiten an einen Tisch, schwankt der wie ein Narrenschiff. Es wird nicht verhandelt, sondern vernebelt und gehandelt. Die Friedensseligen von einst stehen wie Feiglinge oder Verräter da. Und ein Putin macht, was er will. Wenn das keine Krise ist.