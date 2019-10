Vom Geist des Widerstands Rebellion

Robin Hood war ein Verbrecher - oder ein Kämpfer für Gerechtigkeit. Kommt drauf an, wer darüber spricht. Nicht nur reden wollte auch Wilhelm Tell - ein Kämpfer für die rechte Sache? Hängt davon ab, wie man Recht und Unrecht definiert - und was die Dichter sagen.

Rebell

Gegen Adolf Hitler durfte man auch zur Waffe greifen. Jemand hätte es erfolgreich tun sollen. Gegen Caesar ist es geschehen. Der Rebell ist in der Geschichte schon alles gewesen: Held, Verräter, Verbrecher, ruchloser Gesell. Kann man gerade an Donald Trump studieren, der Staatsbedienstete, die ihrer gesetzlichen Pflicht nachkommen, im Knast sehen will und schon mal verbal seinen gewaltbereiten Jüngern zum Fraß vorwirft.

Rebellion

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und ein Rebell noch keinen echten Aufstand. Was sich da aber nicht nur Freitags auch auf deutschen Straßen zusammenrottet, ist mehr als eine Schülerdemo - es ist die dramatische Rebellion gegen die Untätigkeit der ohnmächtig Mächtigen, gegen den Gleichmut und die Ignoranz der Älteren dem Wandel des Klimas gegenüber.

Ausweitung

Wenn die Zukunft aller auf dem Spiel steht, ist es Zeit aufzustehen, sich zu erheben, die Barrikaden des Internets zu stürmen, einen Aufstand loszutreten und in der Wirkung auszudehnen. Eben dies geschieht gerade. Aus London kommt die jüngste Bewegung: extinction rebellion, und zwar nicht von Boris Johnson. Naturfreunde aller Länder - vereinigt euch!

Jazz & Politik, Samstag, 12.10.2019, 17:05 Uhr, Bayern2 Wenn Recht zu Unrecht wird - Rebellion als Ultima Ratio? (Tobias Dirr)

Was früher recht war...? Kleine Geschichte der Rebellion (Rainer Volk)

Ein Held namens Robin Wilhelm Tellhood und die Hl. Johanna (Jean-Marie Magro)

Identität und Widerstand. Die nicht mehr ganz so neuen rechten Rebellen (Thies Marsen)

Die Rebellion muss noch weiblicher werden (Julia Fritzsche)

Wann wenn nicht wir? Das Manifest von Extinction Rebellion (Sprecher: Axel Wostry)

Redaktion und Moderation: Lukas Hammerstein

Musikauswahl: Roland Spiegel