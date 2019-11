Noch eine unbewältigte Vergangenheit Postkolonial?

Vor 135 Jahren. Eine Kongokonferenz - in Berlin. Bismarck empfing die imperialistische Welt - um die Beute aufzuteilen. Die späte Geburtsstunde des dann auch deutschen Kolonialismus. Heute würde man die geraubten Sachen gern zurückgeben.

Der 15. Januar 1884 ist ein fernes Datum. Nah sind uns aber all die wunderbaren Objekte afrikanischer und mehr geraubter Kunst, die unsere Museen schmücken. Und die wir, die böse kolonialistische Vergangenheit will es, zurückgeben müssten. Und was sagt Afrika?

Kolonial

Liest man heute, was die Europäer früher dachten - dass man nach Afrika fahren und sich nehmen kann, was einem gefällt -, muss man sich schämen. Der Kolonialismus hatte ein hässliches Gesicht. Sklaventreiber, Glücksritter und Kunsträuber trieben ihr Unwesen. Und ahnungslose Soldaten, entsandt um "Wilde" einzudämmen - was hieß: zu töten.

Katastrophal

Unser Bild von Afrika ist von Objekten geprägt, die an den Wänden unserer Villen und Museen hängen. Archaische Kunst, irgendwie wild. Es sind wunderbare Kunstwerke, deren manche "wir", die imperialen Europäer, einst geraubt haben. Kein Wunder, dass sogenannte Völkerkundemuseen herrliche Schätze haben - und eine problematische Vergangenheit.

Afrotopia

Es gibt Intellektuelle, die fahren heute nach Afrika, um Leute zu treffen, die der Welt etwas über ihre Zukunft zu sagen haben. Achille Mbembe, Matie Diop, Felwine Sarr und viele andere, die nicht nur den geschundenen Kontinent Afrika neu denken (wider den zähen Rassismus), sondern gleich die Welt. Utopia ist abgebrannt - ein Kontinent taucht auf.

Jazz & Politik, Samstag, 23.11.2019, 17:05 Uhr, Bayern2 Vor 135 Jahren begann in Berlin die Kongokonferenz "Kongo" (Eric Vuillard / Sprecher: Andreas Neumann)

Die Zukunft in der Vergangenheit. "In Humboldts Schatten" (Glenn Penny / Sprecher:Axel Wostry)

Die Initiative des französischen Präsidenten: Zurückgeben von (Felwine Sarr / B. Savoy - Sprecherin: Jennifer Güzel)

Postkolonial? Afrofuturistisch - was will Afrika? Aus "Unser Raubgut" von (Moritz Holfelder)

Kritik der schwarzen Vernunft - Achille Mbembe (Sprecher: Axel Wostry)

Noch einmal Felwine Sarr: Afrotopia - eine revolutionäre Vision (Sprecher: Andreas Neumann)

