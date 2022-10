Quo vadis, Europa Postf*ismus

Nation

Wäre die Sache nicht furchtbar traurig, hätten wir nicht gar so Neoliberalen uns gefreut - ist doch das Pfund abgerauscht, weil die neue Regierung - Post-Boris - radikal die Steuern senken wollte. Gegen allen Rat. So handeln Populisten - sie denken einfach und handeln vereinfachend. Und schon wird nicht alles gut.

National

Was macht eine Nation aus? Dass sie sich selbst das Nächste ist und Grenzen achtet und tief ernst nimmt und glaubt, jenseits hausen nur Barbaren. Und Daheim soll wieder groß oder meraviglioso oder great werden. Die Italiener haben so gewählt - nieder mit Brüssel und hoch das ewige Rom! Nur, was heißt das nun? Aus der EU raus und arm werden? Drin bleiben und arm werden?