Man wird doch noch hoffen dürfen Politisches Wunschkonzert

Auch die Politik ist kein Wunschkonzert. Da werden die ärgsten Begierden in Formeln wie "x first" oder "get y done" gegossen, und die Wähler kommen in Scharen um mit zu skandieren. Was wollt ihr dann? Das Wort schreiben wir nicht hin - wäre Schleichwerbung.

Vernunft

Als wir noch Kinder waren, schrieben wir Wunschzettel an das Christkind oder auch den Weihnachtsmann. Schon damals hat das Wünschen nicht wirklich geholfen. Heute posten wir alles auf Facebook - und heraus kommt mehr Hass als Liebe. Versuchen wir's nochmal - vielleicht wird dann alles gut.

Frauen

Wir wollen mehr Freiheit. Mehr Sicherheit. Mehr Geld. Mehr Gerechtigkeit. Mehr Klimaschutz. Mehr Anstand und Höflichkeit. Mehr Tempolimit. Kein Tempolimit. Mehr Frauen an der Macht. Mehr Männer, die sich was trauen. Mehr blitzschnelles Internet. Mehr Kinder, die draußen spielen. Mehr Wahrheit. Lügen, an die wir glauben können. Mehr..., ach, wählen Sie doch selbst!

Phantasie

Man hat uns eine Menge erzählt. Irgendwann glaubten wir dann, dass allzu viel Phantasie nur schädlich ist. So hört und fühlt sich die Welt inzwischen auch an - öde, plan, im Strom der stärksten Meinung und meisten Likes. Zumutbar, bieder, harmlos. Zeit, dass wir uns ans Herz fassen und wieder mehr wünschen, ach was: Alles!

Jazz & Politik, Samstag, 21.12.2019, 17:05 Uhr, Bayern2 Die Politik von den Bäumen holen. Mehr zivilisierte Vernunft bitte! (Ingo Lierheimer)

Wir wollen unsern Zins wiederhaben? Eine Eco-Nomische Weihnacht (Wolfram Schrag)

Make the world sound again. Und bitte bitte noch viel mehr guten Jazz (Sky Nonhoff)

Dies ist kein Wunsch: Noch mehr Frauen an die Macht! (Barbara Streidl)

Verflixtes Netflix!? Warum wir uns mehr AutorInnenfilme wünschen (Moritz Holfelder)

Weniger ist mehr. Ich wünsch mir diesmal einfach - nichts (Tobias Dirr)

Redaktion und Moderation: Lukas Hammerstein

Musikauswahl: Roland Spiegel