Politische Gesten Zeichenlehre

Politische Gesten allüberall. Dramatische wie im Iran, wo die Frauen das Kopftuch verbrennen. Eher peinliche wie die Hand vorm Mund unserer Mannschaft in Katar. Dringliche wie von der "Letzten Generation". Moralisch mahnende in tausend offenen Briefen.

Schweigen

In Krisenzeiten, unter der Herrschaft der Social Media werden wir von politischen Gesten und Zeichen beinahe überflutet. Von allen Seiten meint man uns, bedeutet was, will uns zu verstehen geben, dass es so bestimmt nicht weitergeht. Manches wirkt eher harmlos wie der Versuch Moral nach Doha zu tragen. Anderes tragisch - wie in China, im Iran.