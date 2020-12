Was wir sehen (sollen) Politische Gesten

Bedeutend

Meist ist es die Sprache, die Politik verdichten soll: "Yes, we can". "Wir schaffen das". "Blühende Landschaften". Dann aber kommen die Körper der Mächtigen dazu, Hand und Fuß, ein bestimmter Gesichtsausdruck. Nicht mehr Zepter und Krone - die Haltung erzählt von Stolz und Nonchalance, Triumph und Abdankung. Die Franzosen wussten schon, warum sie einen König köpften.