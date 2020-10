Die gespaltenen Staaten von Amerika (4x6) Polarized

Europa wird zum Hotspot, das Leben steht wieder still. Die Zukunft der Welt aber wird in den USA verhandelt, jenseits aller neuen Lockdowns: The unbelievable real Donald, kann er weitermachen, muss er gehen? Bleibt er einfach?

Der Countdown läuft. Wir haben hier mitgezählt - mitgefiebert, mitgehofft. Werden wir am 4. November Klarheit haben? Wohl kaum. Langes Auszählen, ein Präsident, der nichts von demokratischen Spielregeln hält, ein tief gespaltenes Land. Droht gar ein Bürgerkrieg?

Wahn

Wir haben genug. In Europa. Von diesem schlimmst möglichen Präsidenten aller Zeiten - in den USA. Nein, wir wählen nicht mit. Das müssen die US-Amerikaner mit sich allein ausmachen. Grund genug für uns, den Graben zu vermessen, der das Land der Freien durchzieht. Seine schier unermessliche Tiefe, den Abgrund. Bücher gibt es dazu genug. Wir schlagen einige von ihnen auf.

Ein tiefer Graben

Ezra Klein nennt sein wirklich beeindruckendes Buch zum Zustand der USA: "Why We Are Polarized". Auf deutsch wird daraus: "Der tiefe Graben". Ein treffender Titel für eine Demokratie am Abgrund. In Washington wird nicht mehr ausgehandelt, sondern gekämpft wie unter Feinden. Nicht im Grand Canyon, sondern überall im Land. Amerika ist nicht mehr "united", sondern tief gespalten.

Wirklichkeit

Dem amtierenden "the real Donald" Präsidenten Trump ist die Wirklichkeit egal. Er nimmt seine Träume und Alpträume zum Maßstab, seine Pseudowirklichkeit, den Geist der schieren Reklame. Ein Teil des Landes ist aufgewacht und wählen gegangen. Bald werden wir sehen, was draus wird. Bis dahin machen wir uns auf alles gefasst und vermessen den Zustand der Demokratie in Amerika.

Jazz & Politik, Samstag, 2020, 17:05 Uhr, Bayern2 Der tiefe Graben. Ezra Kleins brillante Analyse der bedrohten Demokratie in Amerika (Sprecher: Axel Wostry)

Trump gegen die Demokratie - von Philip Rucker und Carol Leonnig (Sprecherin: Gudrun Skupin)

Im Wahn - die amerikanische Katastrophe. Von Klaus Brinkbäumer und Stephan Lamby (Sprecher: Andreas Neumann)

Manifest für eine Art Wiedervereinigung: Dieses Amerika! von Jill Lepore (Sprecherin: Katja Schild)

Redaktion und Moderation: Lukas Hammerstein

Musikauswahl: Roland Spiegel