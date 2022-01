Nichts ist weicher als die Wahrheit

Die Wahrheit hat einen schweren Stand. Verschwörungstheorien, Antisemitismus, blanke Lügen und das www geben ihr den Rest. Wartet nur auf Truth social, dann geht es richtig rund, und alles, was uns nicht passt, wird zur Lüge, und der Rest ist blanke Macht.

Fakten

Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar - dichtete Ingeborg Bachmann. Die war auch eine Dichterin. Der Mensch von heute, ob Influencer oder nur Politiker, findet das meist nicht mehr so und erzählt lieber tolle Geschichten, die uns gefallen, ob sie wahr sind oder nicht. Hauptsache Drama, Likes und Follower. Schon wieder eine Frage des Maßstabs.

Alternative Fakten

Als das Weiße Haus vom großen alten weißen wütenden Mann bezogen wurde, erfand eine Beraterin für ihn "alternative Fakten". Das hieß, bei der Inauguration Trumps waren zwar weniger Leute als zuvor bei Obama, aber gefühlt viel mehr. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Merke: Fakten bleiben nur so lange öde, da wir ihnen nichts dazu erfinden.

Altern

Wer nimmt es schon genau mit der Wahrheit, wenn er blühende Geschichten präsentieren kann? Auch scheintote, wie es "Neue Rechte" gerne tun. Da wird die Wahrheit zur Sache des Glaubens, und Lügen tun immer die anderen und die L-Presse. Was wir von alldem haben? Viel Nebel und die Demokratie in Gefahr. Und die Wahrheit von der Geschicht'? Lüge deine Lügen nicht! Oder so.