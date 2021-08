Next Generation - 4 Ins Offene

Was erwartet uns am Ziel? Wenn wir das Virus besiegt, die Erde gerettet haben? Leben wir dann in einem Corona-Klima-Polizeistaat - oder der offenen Gesellschaft, die diesen Namen verdient? Weil wir wieder Vernunft angenommen haben?

Von: Lukas Hammerstein