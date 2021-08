Next Generation - 3: Alles anders machen

Blinder Fleck

Die Krisen dieser Zeit bringen uns eher beiläufig bei, die Dinge anders zu sehen, auch den Menschen übrigens. Was wie ein blinder Fleck war, nimmt plötzlich Kontur an: Wir haben uns an der Erde versündigt, und das heißt auch: an uns selbst. Wir haben die Warnungen in den Wind geschlagen, der jetzt als Orkan zurückkommen und alles nehmen wird, was wir liebgewonnen hatten.