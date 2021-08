Next Generation - 1:

Next Generation - 1: Perdu

Zeit für eine imaginäre Reise - aus dem Jammertal in eine Welt ohne Lockdown, ohne Katastrophe, ohne Verschwörungsfantasie. Ein Weg zurück zur Freiheit wirklich Aller. Zu neuer Bescheidenheit. Zu einer Erde, die wir uns nicht untertan machen.

Verspielt

Spätestens seit dem Bericht des Club of Rome über die "Grenzen des Wachstums" wussten wir, was auf uns zukommen würde. Wir haben ein paar kluge Bücher gelesen und im Übrigen weitergemacht wie bisher. Jetzt sitzen wir hoch droben in unserm SUV und staunen über die wilden Fluten.