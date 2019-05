Netzpolitiken Der direktere Draht

Europa hat gewählt und Bremen auch. Arme Politiker, die künftig ohne Jugend werden planen müssen, abgesehen von den Grünen natürlich. Und der AfD. Es gibt sie noch, die netzaffinen Profis, Youtube- und Hashtag-gestählte Wahlkämpfer. Und total Ahnungslose.

Rezo

Die CDU hat gezittert: vor dieser Wahl, vor den Wählern - und vor Rezo, einem Youtube-Star, von dem viele noch nie gehört hatten. Ein irgendwie netter und doch böser Film - und schon hat die Politik eine Debatte, die Jugend ein Anliegen und die CDU keine Zukunft mehr. Wenn das AKK vorher gewusst hätte.

Retro

Ist es nicht seltsam? Da treten junge Menschen als Megastars auf und protzen mit ihren Followern - jenen Massen, die freundlich hinter ihnen her sind, also keine Zombies -, und schon zittert die Rebublik. Die Jugend hat grün gewählt, und die Schwarzen ärgern sich schwarz, während die Roten ... Ja, wo sind denn nur die Roten hin?

Repro

Umgekehrt wird immer ein Schuh daraus. Donald Trumps Tweets würden ja unerhört verhallen, klickten wir sie nicht alle an. Putins Trolle könnten sich trollen. Und ein Youtube-Star bliebe ein Phänomen auf der U-Tube, so unanalog, dass wir getrost weiter wählen könnten wie gehabt. So ist es aber nicht.

Jazz & Politik, Samstag, 01.06.2019, 17:05 Uhr, Bayern2 Rezo for President. Oder: Auf die Ich-Du-Er-Sie-Es-Tube drücken (Matthias Nölke)

Wer jetzt nicht jung ist, wird es nimmer. Amthor, Bär, Kurz ... Macron? (Julia Fritzsche)

Die facebook-Königin und ihr analoges Volk. Wo die AfD wirklich vorn ist (Christian Orth)

Das Diktat des #hashtags. Von Andreas Bernard (Sprecher: Axel Wostry)

Daumenkino zur Geisterstunde. Ein Regime von Troll und Twitter (Nina Landhofer)

Grün ist die Zukunft. Die Jugend und die alten Säckinnen und Säcke (Peter Jungblut)

Redaktion und Moderation: Lukas Hammerstein

Musikauswahl: Roland Spiegel