Vom Abschotten, Überwinden und Mauern

Das Niemandsland - schiere Fiktion. In Wahrheit gehört jeder Flecken Erde einem Staat. In Wahrheit hat Erdogan die Flüchtenden zur Grenze karren lassen um ein zynisches Spiel zu treiben. Und wir halten dagegen - und spielen mit.

Grenzen haben zwei Seiten - eine, die trennt, und eine, die verbindet. Zwischen der Türkei und Griechenland wird sie gerade äußerst spürbar, als Mittel der Abschottung. In Zeiten der Migration und, schlimmer noch, der Flucht, wird jede Grenze inhuman.

Was

2015 darf sich nicht wiederholen, wiederholen alle gebetsmühlenartig. Und die Kanzlerin des Willkommens schweigt - und macht also irgendwie mit. Warum, verdammt noch mal, soll es sich eigentlich nicht wiederholen? Weil die AfD in allen Parlamenten sitzt? So ist es wohl - wir kuschen vor den negativen Folgen dessen, was uns gerade noch gut stand.

Wozu

Wozu Grenzen? fragt Paul Scheffer in einem Buch zu Glanz und Elend der Mauern auch in unseren Köpfen. Migration als Krise? fragt Jacqueline Bhabha in ihrem kleinen Buch, das uns einen Ausweg zeigen will und kann. Überhaupt über "Die Grenze" schreibt Francesco Magris in seinem universellen Essay und fordert mehr Durchlässigkeit. Da fordern wir mit - mehr Lässigkeit bitte.

Wohin

Niemand hatte je die Absicht eine Mauer zu bauen. Auch wollte kein einziger Politiker der Welt, dass Flüchtende, verführt von falschen Versprechen, im Niemandsland zwischen der Türkei und der EU landen. Und natürlich hat niemand vor mit Tränengas auf Frauen und Kinder zu schießen. Doch es geschieht. Und was machen wir? Hüllen uns in Schweigen.

Jazz & Politik, Samstag, 14.3.2020, 17:05 Uhr, Bayern2 WAS soll sich nicht wiederholen? Die Mauer zwischen 2015 und heute (Tobias Dirr)

Wozu Grenzen? Freiheit in Zeiten von Globalisierung und Migration (Paul Scheffer / Spr.: Axel Wostry)

Bilder der Verachtung. Niemandspolitik im Niemandsland (Christine Hamel)

Migration als Krise? Ein Einwurf aus Harvard - Jacqueline Bhabha

Niemand hat die Absicht zu... Eine historische Mauerschau (Lutz Rathenow)

Die Grenze. Von der Durchlässigkeit eines trennenden Begriffs (Francesco Magris / Spr.: Axel Wostry)

Redaktion und Moderation: Lukas Hammerstein

Musikauswahl: Roland Spiegel