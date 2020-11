Individuen in der Krise Masse und Ohnmacht

Nicht jede Menschenmasse wirkt bedrohlich. Im Fußballstadion stimmt sie Fangesänge an. Beim Popkonzert singen eh alle mit. Irgendwann, wenn wir Corona hinter uns haben, treffen wir uns alle auf der Straße, eng an eng. Unheimlich ist die schiere Macht der Vielen.

Individuell

Ich für mich geh ja gern mal hinaus - zum Spazierengehen, auch mal ohne Begleitung. In Zeiten von Abstand und Corona eh die bessere Wahl. Doch auch jetzt treffen sich wieder Viele um gar zur Menge, ja Masse, anzuwachsen. Wo bitte bleibt da das Individuelle? Ist der eisig strahlend Einzelne aus der Mode gekommen? Wollen alle immer nur DABEI sein?

Gemeinsam

Zusammen hält besser. Wenn man etwas kleben muss. Irgendwie gilt das auch für die Politik oder das Soziale. Allenfalls US-Amerikaner finden Solidarität freiheitsberaubend. Sind wir erst eine Familie, eine schöne Gruppe, hat uns keiner mehr was an. Leider gab und gibt es aber immer wieder auch Mengen übel gesinnter Menschen - blind, stark und verheerend.

Geballt

"Masse und Macht" hieß eines der Hauptwerke von Elias Canetti. Wir sagen "Ohnmacht", weil wir hoffen, dass die Macht nicht wieder gar so leicht an die schiere Masse fällt. Der rechte Mob von Chemnitz ist schon wieder etwas her, in Dresden werden es Montags auch schon Weniger. Dafür rotten sich jetzt Querdenker zusammen. Quer? Die Masse ist auch nicht mehr, was sie mal war.

Jazz & Politik, Samstag, 28.11.2020, 17:05 Uhr, Bayern2 Vom Sog der Massen und der neuen Macht des Einzelnen - Gunter Gebauer und Sven Rücker (Sprecher: Axel Wostry)

Mörderische Massen. Gerechtigkeit für Einzelne. Ein Blick zurück auf Nürnberg (Rainer Volk)

Die Wut der neuen Masse. Was wir auf der Straße suchen und nicht immer finden (Tobias Dirr)

Die Masse der Einzelnen. Wie wir vielleicht wieder Humanisten werden (Julia Fritzsche)

Redaktion und Moderation: Lukas Hammerstein

Musikauswahl: Roland Spiegel