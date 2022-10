Vierte Gewalt? Main-streamen

Heute ermitteln wir mal in eigener Sache. Recherchieren, warum wir alle immer so leicht einer Meinung sind. Warum wir uns in den Mainstream stürzen und mitreißen lassen von der Trägheit. Zwei TV-Intellektuelle werfen uns das vor.

Von: Lukas Hammerstein