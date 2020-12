Am Ende des Tunnels Licht

Vorweihnachtszeit – riecht Selten hat ein Jahr so düster begonnen - und doch war auch nicht oft ein so helles Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Corona hat uns fest im Griff - doch nicht so arg, dass wir uns nicht auf die Zukunft freuten würden. Und träumen.

Von: Lukas Hammerstein