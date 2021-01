In Zeiten der Corona Freiheit(en)

Eigentlich hatten wir uns auf ein neues Jahr gefreut - mit lauter Freiheiten, die wir schon verloren glaubten. Nun aber wird der Lockdown fortgesetzt - und frei fühlt sich niemand mehr in Zeiten von Corona. Was geschieht mit uns?

Für die Politik ist die Sache klar - wo es um Menschenleben geht, müssen Freiheiten eine Zeit hintanstehen. Was aber heißt das für die Bürgerin, den Bürger? Dass alle unfrei sind, geknechtet? Natürlich nicht. Wir sind schließlich frei auch mal nicht frei zu sein.

Ruhe

Wir sollen an uns halten, nicht viel rausgehen, die Lieben lieber nicht mehr sehen, keine Party feiern, nur die immer gleichen Freunde treffen. So viel zu der Freiheit, die wir noch haben. Alles darüber hinaus gehört ins Reich der Ausschweifung, der schieren Phantasie, der radikalen Ich-Perspektive. Wie gut, dass wir frei sind all das nicht zu tun - und zuhause zu bleiben.

Bürgerpflicht

Andererseits macht Daheimhocken selten gute Laune, Hoffnung leider auch nicht, und reich werden wir im Homeoffice schon gar nicht. Was also tun? Auf Markus Söder hören und alles sein lassen, was einmal Freude machte? Skifahren, Herumstromern, in Kneipen gehen, gar ins Theater? All das lassen wir schön sein, wenn die unheilige Corona es will.

Knechtschaft

Kein Wunder, dass sich immer mehr Leute richtig eingesperrt fühlen in ihr Zuhause, in ihre Pflichten, in all die neuen Regeln. AHA, man will uns also die gute alte Freiheit rauben und den Liberalismus dazu. Und die offene Gesellschaft? Die machen wir uns selber madig, ganz von allein. Was dagegen hilft? "Freiheitsgrade" lesen, von Chrostoph Möllers.

Jazz & Politik, Samstag, 9. 1. .2021, 17:05 Uhr, Bayern2 Die Freiheit die Füße still zu halten. Leben im Dauerausnahmezustand (Matthias Nöllke)

Freiwillige Unterwerfung? Ausnahme / Zustand von Carsten Brosda (Sprecher: Andreas Neumann)

Die Freiheit die wir nie meinten? Einige Gedanken zur falschen Zeit (Lutz Rathenow)

Freiheitsgrade in pandemischer Zeit - das neue Buch von Christoph Möllers (Sprecher: Axel Wostry )

Die Freiheit unfrei zu sein. Dialektik der Selbstverwirklichung (Tobias Dirr )

Die Freiheit vom Weg abzukommen. Ivana Sajko (Sprecherin: Katja Schild)