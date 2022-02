Krieg und...: Frieden

Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Nein, es ist nicht Gerhard Schröder. Diesmal sind es die Guten, vielleicht allzu Guten. Die hochmoralischen Pazifisten vom Stamm der Aufarbeitung. Wir liefern keine Waffen, nur Taschentücher fürs Trauern um die Toten.

NATO

Die gute, alte, böse NATO will sich nach Osten erweitern. Sagen die Russen um Putin und lügen nicht mal. Außer dass es die Menschen in der Ukraine (und in Georgien) sind, die davon träumen, zum Westen zu gehören. Träumten, muss man wohl schreiben. Und die Polen und die Finnen fürchten sich - nicht vor der NATO.