Die Väter aller Dinge Krieg - im Kopf?

Still und leise haben wir unsere Soldatinnen an den Hindukusch geschickt. Irgendwas verteidigen? Uns! Ebenso leise nehmen wir sie gerade wieder in Empfang. Bloß nicht vom Krieg reden! Den haben wir im Kleinklein daheim auch so.

Von: Lukas Hammerstein