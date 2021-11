Lasst uns Taten sehen? Bla bla bla

Dabei müssten wir uns alle riesig anstrengen und unser Leben ändern, das Wirtschaften, die Politik. Nicht mehr fünf vor zwölf ist es, wie Boris Johnson sagt - da fehlt nur noch eine Minute, ach was, eine Sekunde. Zeit aufzuwachen, nicht nur Freitags - immer!

Wir reden ja auch nur immerzu in Jazz & Politik. Statt rauszugehen und Mutter Erde zu retten. Den Verzicht zu wagen. Uns und alle einzuladen endlich die Fakten zu sehen: Die Fluten. Die Waldbrände. Die Dürren. Die Wirbelstürme. Das Sterben der Arten. Das Schmelzen der Gletscher. Das Verstummen der Vögel.

Es ist oft genug gesagt worden: Da kommen zig Leute, auch große Player, an einem Ort zusammen um den Klimawandel aufzuhalten - und fliegen alle ein, gigantische Mengen CO2 ausstoßend. Wir tun auch nichts anderes. Steigen in unser viel zu großes Auto und fahren in die Alpen um den Gletscher zu sehen, ein allerletztes Mal. Fliegen nach Malle, einfach weil wir wieder dürfen.