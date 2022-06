Kampf um die Freiheit

Frustriert

Die Freiheit wird nicht mehr am Hindukusch verteidigt (haben wir aufgegeben), sondern im Donbass. Nicht wir kämpfen dort, nein, wir lassen kämpfen. Kein Wunder, dass manch Osteuropäer enttäuscht ist, um es gelinde zu sagen. Freiheit lebt nicht von Luft und LIebe allein. Sie will erkämpft werden. Die Zeitenwende - ein Lippenbekenntnis?

Feierlich

Wir Europäer wissen, was Freiheit ist. Schon weil wir sie einst drangegeben haben. In die Knochenmühlen zweier Weltkriege geworfen. Feierlich den Nazis überreicht. Heute könnten die Ungarn ein Lied davon singen, wie man sie mit Füßen tritt. Oder die Republikaner in den USA. Tun sie natürlich nicht, weil, merke: Freiheit verlangte auch sich von den eigenen Vorurteilen und Klischees zu lösen.