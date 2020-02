Verantwortung und geringe Größe Jammern

Die Deutschen machen gerade keine bella figura auf dem diplomatischen Parkett. Und jetzt nicht, weil Donald Trump rumtwittert - sondern weil wir verzagt wirken, kopflos, ewig gestrig, dieser Gegenwart kaum mehr gewachsen. Zeit, dass wir uns Mut zusprechen.

Früher

Verantwortung wollten wir endlich wieder übernehmen. Für Frieden und Sicherheit weltweit. Also sprachen Joachim Gauck und Ursula von der Leyen in München auf der Sicherheitskonferenz. Nicht 2020, sondern verdammt lang her. Gauck ist aus dem Amt, von der Leyen in einem schöneren neuen - nur der Aufbruch Deutschlands ist noch immer nicht da.

Alles

Schluss mit der Jammerei, sagten etliche Kommentatoren nach der Münchner SiKo. Sollte heißen, es genügt nicht wie der Bundespräsident alles in düsteren Farben zu malen. Wir müssen unser Geschick selbst in die Hand nehmen und Trump und Xi und Putin die Stirn bieten. Weil früher alles besser war und morgen erst wieder wird, wenn wir Mut fassen.

Besser

Es ist doch so: Auf den reichen Onkel aus Amerika ist so wenig Verlass wie auf Jürgen Klinsmann. Wir müssen uns schon selber nach der Decke, dem Glück und ein bisschen Zukunft strecken. Erst dann sind wir wieder wer. In der Vergangenheit liegen - Millionen Gräber. Da wollen nur notorische Jammerer hin.

Deutschland liegt im Jammertal. Von fehlender Größe und Verantwortung (Henryk Jarczyk)

Arme alte Volkspartei(en). Eine Reise zu den neuen Niederungen der Macht (Christian Orth)

Der Jammerossi. Und der auch hierin arg überlegene Jammerwessi (Ulrich Trebbin)

Die Partei des Jammerns und des Zorns. Eine Abrechnung (Daria Gladkov)

Was genau war früher besser? Ein optimistischer Wutanfall von Michel Serres (Spr.: Axel Wostry)

Jammern adé und das noch größere Elend danach. Eine Karnevalglosse (Roland Söker)

Redaktion und Moderation: Lukas Hammerstein

Musikauswahl: Roland Spiegel