Infokratie Der Krake in uns

Diktatoren setzten einst auf Folter und Gefängnis. Moderne Autokraten auf abhängige Richter und Presseunfreiheit. Und jetzt? Verwirren uns Desinformation und Anti-Aufklärung - die Herrscher von morgen sind digitale Kraken und die Daten, die sie von uns haben.

Info

Ist doch schön, wenn wir aller Welt via Instagram zeigen, wie toll wir liiert sind und was wir Schönes gegessen haben, gestern Abend. Ist das noch Information oder schon Unterwerfung unter das neue Regime am düsteren Horizont? Erst mal sind Informationen unschuldig und eher nicht so gefährlich. Doch schon geht der Datenkrake um...

Kratie

Außer in der Demokratie kommt die Macht gern von Oben - und der Unterwerfung des Untertans, der Untertanin. In der Volksherrschaft wissen wir genug von uns selbst um uns nicht auf der Nase herumtanzen zu lassen. Was aber, wenn Algorithmen sagen, was wir tun und liken und unterlassen sollen? Wie frei sind die User? Was wissen die da oben im Netz von uns?

Krake

Der Krake ist ein gar unheimlich Tier. Kommt aus tiefsten Tiefen um uns zu erschrecken. Allzu klar sehen wir uns in dem Monster selbst gespiegelt. Unsere Sünden und Daten holen uns ein. Die Bilder von einst werden uns wie Spiegel vorgehalten. Wir leiden am schamlosen Gebrauch von Facebook und Instagram & Co. Unter die Knechtschaft der Algorithmen haben wir uns selbst begeben.

Jazz & Politik, Samstag, 30.10.2021, 17:05 Uhr, Bayern2 Byung-Chul Han: Infokratie. Digitalisierung und die Krise der Demokratie (Sprecher: Axel Wostry)

Vom "Cookie-Terror" und der Freiheit seine Freiheit preiszugeben. Was geht es die Politik an? (Jean-Marie Magro)

Das Unsichtbare sichtbar machen? Wie die Daten laufen lernen (Beate Meierfrankenfeld)

Big Brother is dead. Die unheimlichsten Herrscher sind total ungreifbar (Christian Schüle)