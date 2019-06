Terror von Rechts Im Netz der Wölfe

Noch wissen wir nicht alles, vermuten aber das Schlimmste. Gleich denken wir wieder an Beate Zschäpe und ihre beiden Uwes - und an das schmerzliche Schweigen der Sicherheitsbehörden. Haben wir das Böse in unserer Gesellschaft nur verdrängt - unterschätzen wir es?

Von: Lukas Hammerstein