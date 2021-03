Ein bisschen Historikerstreit Vom Glück der Demokratie

Ein Gespenst geht um unter den Historikern - eine junge Kollegin, die steile Thesen auch noch so gut formuliert, dass man sie lesen kann. Sie behauptet sogar, die Demokratie sei keine Einbahnstraße, oder so. Unerhört? Etwas mehr Leidenschaft sollten wir schon wagen!

Volk

Das Schöne an der Volksherrschaft - jetzt im demokratischen Sinne, nicht wie einst in der DDR oder gar Nordkorea - ist die Macht von uns allen, die da oben wieder und wieder oder aber abzuwählen, weil mal wieder Vertreter der etwas anderen Art die Hand aufgehalten haben und sich selber dienen wollten statt uns allen. Das Blöde an dieser Herrschaft ist nur, dass sie so viel Arbeit macht.

Völkisch

Wann kippt Gutes in sein Gegenteil - wenn nicht gleich in "das" Böse, so doch in weniger Gutes? Wann ist es unter Trump geschehen? Wann wurde aus Orban der "illiberale Demokrat" - also der Antidemokrat? Wie konnte aus der Weimarer Republik der Jahrtausendverbrecherstaat des Deutschen Reiches werden? Die Mehrheit hat geschlafen, immer...