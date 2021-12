Trennen und Überwinden Grenzerfahrung

Flucht

Migration

Die Flucht ist als Phänomen so alt wie die Menschheit. Was einst der Säbelzahntiger, ist heute Erdogan - oder ärger - Lukaschenko oder gar Kim. Vor allem fliehen die Menschen vor Hunger, Krieg und Not. In Zukunft kommt noch dramatischer hinzu, dass der Klimawandel ganze Landstriche verwüsten wird.