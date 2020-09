Toxische Gesellschaft(en) Gift

Die Vergiftung Alexei Nawalnys in Russland? Ein Akt der Barbarei. Einige glauben, dass er weithin strahlen sollte, als Warnung an alle Gegner Putins. Politische Zersetzung mit Nerven-Gift - und ein menschenverachtender Mordanschlag.

Wir wissen nicht, wer die Phiole zur Hand nimmt. Wissen nicht, wer uns den Hass eingibt, mit dem wir aufeinander losgehen - auf jene, die "anders" sein sollen, Muslime oder Flüchtende oder Juden. Wir wissen, was Trump morgens in die Welt hinaus twittert: Gift.

Gift

Einen barbarischen Akt muss man lesen können - nicht nur fürchten, ächten, abstrafen. Der Anschlag auf Alexei Nawalny war nicht nur grausam und feige, sondern eine Botschaft an die Feinde des Systems Putin: Weh euch, die ihr dagegen seid, die ihr die Mächtigen kritisiert, die ihr ihnen in die Quere kommt. Ihr sollt elend zugrunde gehen!

Schock

Ein ums andere Mal sind wir erschüttert - da greift ein Staat zum Mord, um Politik zu machen. Im Fall Skripal haben die Briten den Nachweis erbracht, dass die Täter vom russischen Geheimdienst kamen. Auch so dringt das Gift dieser Erkenntnis in uns ein und macht, dass wir wanken. Ist wirklich Putin schuld? Oder, in einem gar nicht so unähnlichen Fall, kommt Trump wirklich mit allem durch?

Nowitschock

Nowitschock - eine Waffe, ersonnen vom Militär. Aber auch Lügen können wie Gift wirken, jeden Morgen aufs Neue nachzulesen, auf Twitter bei Mister Trump. Aluhüte sind auch nicht gesund, im Wahn, Impfungen verfolgten einen geheimen Plan. Früher haben wir uns mit Arsen und Spitzenhäubchen amüsiert. Heute lesen wir Zeitung oder ein unsoziales Netzwerk. Oder hören Jazz und Politik.

Jazz & Politik, Samstag, 12.09.2020, 17:05 Uhr, Bayern2 Nowitschock: Ein Nervengift für Europa und die ganze Welt (Ralf Borchard)

Toxische Lügen, eitle Prunksucht... Ein Blick über den "großen Teich" (Rolf Büllmann)

Das Gift der Anschlussfähigkeit. Wer bitte wäre nicht gegen Corona (Barbara Kostolnik)

Kann denn Impfen Sünde sein? Das Virus, die Gesundheit und die Welt (Tobias Krone)

Das schier zeitlose Gift des Antisemitismus - "Terror gegen Juden" (Ronen Steinke / Spr.: Peter Lersch)

Ein Gift, das aus der Kälte kam: Der Ruf nach Freiheit (Christine Hamel)

