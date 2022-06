Geschichte ohne Putin Trauerarbeit

Von der Unfähigkeit zu trauern sprachen einst die Mitscherlichs. Was wir heute den Russen unter Putin nachsagen, galt lange Zeit für uns. Doch immer wieder blicken wir verschämt auf die deutsche Geschichte - den Holocaust natürlich, aber auch die Kolonialzeit.



Fluchtpunkt



In den 1980er Jahren erlebten wir einen ersten Historikerstreit - um die viel zu kurze Frage, wie einzigartig der Holocaust war. Erbittert wurde um allerlei Schuld gekämpft. Nicht nur wir hatten sie auf uns geladen, auch die Sowjets unter Stalin. Aber ja. Heute werden andere Dinge gegeneinander aufgerechnet, in Stellung gebracht - etwa der Kolonialismus gegen die Judenverfolgung.



Blinde Flecken



Kaum hatten wir mit Berlin eine herrlich neue große Hauptstadt, kamen die Touristen aus aller Herren und Frauen Länder. Und die Politik träumt von neuer Größe. Da musste einfach ein Forum her, das Stadtschloss war nicht mehr (und der wunderbar DDR-hafte Palast der Republik leider auch nicht). Das Humboldtforum steht inzwischen - und wir schämen uns schon wieder für so viel Geschichtsvergessenheit beim sich Erinnern.