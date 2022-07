Vorangehen, Palavern, Zurückbleiben Führen

Während sie an den Theatern der Republik von der führungslosen Führung träumen - einer Art Ringelreihen fort von Macht und Verantwortung -, geben in der Politik weiter die starken Männer den Ton an. Oder erhaben Schweigsame. Oder bis gestern Populisten-Clowns.

Führen

Verführen

An Theatern und in Kultureinrichtungen träumen sie von hierarchiefreien Hierarchien. Im echten Leben und der Politik ist das Führen nicht ganz so aus der Mode. Denken wir nur an Trump oder Johnson. Ok, blonder Schnee von Gestern. Aber verführen lassen wir uns schon von strammen VoranschreiterInnen. Zumindest im Kino. Hegemonen - wie Putin - finden wir doof.