Was auf dem Spiel steht Freiheiten

Freiheiten: Was auf dem Spiel steht

Ausgehend von "Frei", dem Buch der aus Albanien stammenden, in London lehrenden Philosophin Lea Ypi finden wir viele Freiheiten: Von der, eine Stalinbüste zu herzen, über die Abwesenheit von Zwang - und Zuwendung - bis hin zum Reisen über alle Grenzen hinweg.

Fantasie

Man ist immer nur so frei wie man sich fühlt. Noch ein blöder Spruch? Lebe nach deinen Werten, dann bist du... Ja, ist längst gut. Freiheit ist immer relativ - der eine träumt von einem Leben ohne Ketten, der andere von der Freiheit in Verantwortung. Und natürlich kann niemand ohne Grenzen leben, und sei es die eigene Haut.

Freiraum

Nicht zufällig ist die Welt des Pop voll sagenhafter Freiheiten, die es zu erlangen, zu verteidigen, zu genießen gilt. Dabei ist sie natürlich wie so vieles furchtbar komplex. Ganz allein auf der Robinson-Insel stört zwar niemand, aber es ist auch niemand da, der unsere Freiheit bewundern, teilen, spiegeln kann.

Glück

Für manche führt der Flug nach Malle direkt in die Freiheit. Für die andern bloß an den Ballermann - sie ziehen es vor, frei von elender Freizeit zu sein. Wieder andere wollen nur in Ruhe gelassen werden. Alle aber wollen leben, überleben - auch einen grausamen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg.