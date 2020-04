Freiheit zur Unfreiheit

Das Grundgesetz scheint eine Pause einzulegen. Freiheit, dass wir uns versammeln oder demonstrieren? Geschenkt. Unter dem Virus sind wir alle gleich - unfrei. Geben die letzten Spielräume auf - um das Leben aller zu retten. Freiheit hat, wer sie nicht braucht.

Frei

Wir sind so frei - gewesen. Seit uns ein merkwürdiges Halbwesen aus Wuhan erreichte, das in Wahrheit aus der Unnatur in uns allen kommt, purzeln die Freiheiten vom Baum der Aufklärung wie im Herbst das Laub von den Bäumen. Mit einem Mal kommt es nicht mehr darauf an, dass wir uns entfalten - sondern dass wir uns zurückhalten.

Freier

Noch freier als der freie Mitarbeiter ist der arbeitslose - wäre ein zynischer Scherz. Nein, nichts ist komisch derzeit, eher ungeheuer tragisch. Freier als die Armen waren immer schon die Reichen. Sollen die jetzt für die Linderung der Not zahlen, in die wir alle geraten sind, schuldig unverschuldet? Es ist alles schrecklich kompliziert.

Gebunden

Die größte Freiheit besteht darin auf sie verzichten zu können. Indem man aufsteht und das Gefängnis verlässt - oder indem man innerlich die Fesseln löst und im Geist die Gitterstäbe aufbiegt um spazierenzugehen, nicht bloß allein oder zu zweien. Nein, im Rudel der Freiheitskämpfer, mit der Kultur und gegen das Virus!

Jazz & Politik, Samstag, 25.4.2020, 17:05 Uhr, Bayern2 Freiheit in Bewegung - aus "Gleichgewicht der Macht" von Daron Acemoglu & James A. Robinson (Sprecher: Axel Wostry)

Eine andere Freiheit ist möglich. Vom Glück sich auf das Wohl aller verpflichtet zu sehen (Julia Fritzsche)

Paradoxien: Die verhaftete Freiheit und der Deutsche als neuartiger Untertan 4.0 (Christian Schüle)

Kultur ist nicht systemrelevant und macht bloß frei. Ein düsterer Blick in die Glaskugel (Christine Hamel)

