Politische Irrtümer Fehler*kultur

Man kann es auch ganz ernst sagen: Schuld an den meisten Desastern ist die Angst, etwas falsch zu machen. Wer immer nur richtig liegen will, kommt niemals zur Ruhe. Was wir also lernen müssen, ist uns selbst zu verzeihen - wie den anderen. Wenn auch nicht alles.

Irrtum

Angela Merkel hat sich entschuldigt - und uns das seltsame Gefühl beschert, dass es ihr so arg wohl gar nicht war. Dass sie vielmehr aus einem Irrtum einen Sieg formen wollte: Über sich selbst und zig Ministerpräsidentinnen. Was eher falsch daran war? Mhm. So richtig richtig war es aber nun auch wieder nicht. Richtig! Ist das nicht stark?

Schwäche

Meist wird es als Schwäche ausgelegt, wenn jemand zugibt, etwas nicht verstanden, gar missverstanden oder falsch entschieden zu haben. Zumal in der Politik. Manchmal tut sich dann aber doch ein Spalt in der Geschichte auf, und das Licht der Erkenntnis bricht herein: Ich bemühe mich, also bin ich. Nur Gott kann einfach alles wissen - wir können alles immer nur aufs Neue versuchen.

Kultur

Seit die Männer nicht mehr Männer sein dürfen und sich selber Feminist nennen, wird aus Fehlern gleich eine ganze Kultur. Das ist nicht mehr wie in "Der General" von Buster Keaten: "Wenn ich sage, die Brücke hält, dann hält die Brücke." Sondern wie bei Merkel neulich: "Einzig und allein mein Fehler." Wollen deshalb bald die Männer die Macht in der CDU (zurück)übernehmen?

Jazz & Politik, Samstag, 3.4.2021, 17:05 Uhr, Bayern2 Sich mit Fehlern brüsten? Schwäche der Mächtigen, Macht der Schwäche (Susanne Betz)

Unsere Unfähigkeit, nicht perfekt zu sein - nicht nur in der Pandemie (Beate Meierfrankenfeld)

"Wenn ich mich nicht irre", leiden wir alle an Fallibilismus - von Geert Keil (Sprecher: Andreas Neumann)

Die Unfehlbarkeit der Macht. Und die Krise der katholischen Kirche (Matthias Morgenroth)

Benin und - Benimm? Die Fehler am Humboldtforum (Moritz Holfelder)

Fehlerkultur. Eine Unverschämtheit, ein richtig dummes Wort (Marlen Fercher)