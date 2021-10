Der (alte) Bürger ist tot Es lebe die Bürgerin

Bürgerlich sind wir ja irgendwie alle. Und auch wieder nicht - wer zählte sich schon zu den Spießbürgern. In den späten 1960er Jahren war gar alles Bürgerliche out, sit in dagegen in. Gegen das Establishment - die da oben. Und jetzt?

Von: Lukas Hammerstein