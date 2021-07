Vom Aufhören Es ist genug?!

Am Wochenende konnten alle, die es wollten, die vierte Welle sehen. La Ola, in einer vollen EM-Arena. Toll, wie wir das Virus hinauskomplementieren. Aber Trump ist ja auch wieder da. Aufhören ist eine Kunst, die nicht jedem gegeben ist. Warum dann einem Virus?

Tanz

Leise

Zum Abschied "Servus" wird das einst Kohl'sche Mädchen aus den den einst neuen Bundesländern wohl nicht sagen. Eher Tschüss. Aber darum geht es nicht. Wer geht, kann wiederkommen? Nicht in der Politik (mit Ausnahme des großen alten weißen Mannes in den USA), da zieht man sich still zurück und genießt das Gezänk im Parlament (und bei Anne Will), das von alleine weiterläuft.