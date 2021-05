8. Mai 1945 Erinnerung, schweig nicht!

Verbrechen

Alle Jahre wieder kommt etwas zurück am 8. Mai - da war doch was: Kriegsende, das ganze Land in Trümmern. Bis in die 1980er-Jahre noch als eine Zeit des Leids erinnert, nach der wenn auch verdienten Niederlage. Erst Richard von Weizsäcker öffnete den allgemeinen Diskurs: Die Deutschen wurden damals auch befreit - von Faschismus und Nationalsozialismus, von unbeschreiblichen Verbrechen, von sich selbst.