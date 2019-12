Erinnerung sprich? Dämonen der Vergangenheit

Nur bleibt Vergangenes nicht ohne Wirkung auf die Gegenwart. Im Gegenteil erinnern wir uns, träumen von Früher, leiden an alten Geschichten, mahnen, dass Böses nicht wieder geschieht. Aber es geschieht. Die Dämonen sind unter uns - Gespenster, Ungeheuer, Untote.

Fast nobel

Peter Handke hat den Nobelpreis bekommen. Nicht zur Freude aller. Hat der Dichter doch nicht nur seine großen Versuche geschrieben oder den Karst besungen, sondern sich außerdem arg politisch zum Krieg in Jugoslawien geäußert. Heute will er das nicht mehr politisch nennen, als wäre alles schiere Sprachkunst gewesen. Wie nobel...

Unliebsam

Das Schlimme am Vergangenen kann sien, dass es nicht vergehen will - für die Opfer. Mögen die Täter von einst noch so sehr auf Amnesie hoffen. Wer gelitten hat, empfindet es als blanken Hohn, wenn andere zur Tagesordnung übergehen oder gar ihr Leid verhöhnen. Es gibt natürlich auch weniger traumatische Erinnerungen, und doch will man sie loswerden.

Unerträglich

Gänzlich unerträglich aber finden wir, dass Politiker im Deutschen Bundestag und allen Landesparlamenten eine 180-Grad-Wende in der deutschen Erinnerungspolitik fordern. Das ist mehr als bloß ein Vogelschiss. Auch darum ist Angela Merkel nach Auschwitz gereist - und lesen wir jetzt einem Geschichtslehrer die Leviten.

Jazz & Politik, Samstag, 14.12.2019, 17:05 Uhr, Bayern2 Gerechtigkeit für Peter Handke. Zum Pathos dichterischer Antipolitik (Christian Schüle)

Hartzer Rolle rückwärts. Oder: Die elende Vergangenheit der Zukunft (Birgit Harprath)

Niemals vergessen. Niemals. Angela Merkel hat Auschwitz besucht (Ulrich Trebbin)

Vogeschiss und brauner Mist. Eine Sprachkritik an der AfD (Heinrich Detering / Spr.: Axel Wostry)

Ach, Deutschland. Die Gegenwart früher Einheitstraumata (Daniela Dahn / Sprecherin: Julia Cortis)

Ausgang aus der langen Nacht? Noch einmal Achille Mbembe (Sprecher: Axel Wostry)

Redaktion und Moderation: Lukas Hammerstein

Musikauswahl: Roland Spiegel