Eine andere Welt IV: Die Zukunft des Globus

Eine Reihe hat zwei Enden (wie die Wurst). Am Anfang stand die Pest zu London und Oran, am Ende steht die Frage, wie wir den Raubtier-Kapitalismus wieder an die Leine legen und uns zügeln - um zu überleben. Los, ändern wir uns!

Erst der Schock, dann die Analyse (die keine war), dann erste Antworten - und jetzt treten wir ein in die andere Welt, die uns das Virus eröffnet hat. Sollen wir jetzt gar dankbar sein? Iwo, natürlich nicht, wo kämen wir da hin. Wir nehmen bloß Vernunft an.

Kapital

Thomas Piketty, Star am Himmel der Ökonomen, hat wieder zugeschlagen und ein neues großes Buch geschrieben. Das kommt uns, da wir daheim hocken, uns ja nicht anstecken, gerade recht. Weist es uns doch den Pfad schön weit weg von dem Virus.

Ideologie

Ideologen sind wir alle, seit Anfang März. Seit wir die Armeelastwagen in Norditalien gesehen haben. Unsere Ideologie heißt Leben. Überleben. Atmen. Nicht Ersticken. Wir kommen langsam an, fahren in den Hafen ein, stranden am Gestade eines fernen Glücks.

Hoffnung

Warum sollen wir nicht Vernunft annehmen? Die Welt neu gestalten? Die Gesellschaft gerecht werden lassen? Grenzen und Mauern überwinden? Mit dem Virus leben, ohne das Schlechte in uns hervorzukehren? Wir werden alle gut, auch wenn "es" nicht gut, sondern ganz anders wird, versprochen.

Eine radikal gerechtere Welt. Ein radikal neuer Kapitalismus. Thomas Piketty (Sprecher: Axel Wostry)

Der neue Arbeiter und das neobiedermeierliche Home Office nach Corona (Birgit Harprath)

Souveränitäten: Gute*r Vatermutterstaat und gemeinsinnig supersolidarische Bürger*innen (Christian Schüle)

Der neue Mensch, jetzt aber wirklich. Wie ein Virus das Gute erschuf (Christine Hamel)

