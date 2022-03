Menetekel an der Wand:

Menetekel an der Wand: UNGEHEUER

Im Kino, in den Romanen, die wir unter der Bettdecke lasen, war es immer einfach: Die Ungeheuer waren da draußen in der Nacht, im Nebel. In der Phantasie hatten sie mit uns nichts zu tun. Wir fürchteten uns. Dabei ist auch der Krieg ein Teil von uns - allen.