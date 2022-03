Krieg Eine andere Welt

Wer die elend langen Tische, das groteske Rednerpult, den gemächtigen Gang des Zaren durch die Schwingtüren des Kreml betrachtet hat, zweifelt am Verstand des Kriegsherrn Präsidenten. Aber so einfach ist es nicht, natürlich nicht. Da hat einer seine ganz eigene Gedankenwelt, die allem widerspricht, was uns wichtig ist, auch der Wahrheit.