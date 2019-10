Ein mächtiges Gefühl Hass

Ein Gefühl, der Hass, mit Händen zu greifen. Im britischen Unterhaus, in Trumps Videoauftritt im Rosengarten, in den Gesichtern von Pegida. Und in den Worten der Berliner Richter, die meinten, Renate Künast müsse den Hass ertragen.

Wie die Liebe kann Hass Berge versetzen. Zu beobachten an immer mehr Orten der Welt. Wenn Johnson oder Trump von Verrat und Betrug reden. Wenn Politiker im Netz übelst beschimpft werden. In jeder sexistischen, rassistischen, unversöhnlichen Äußerung. In uns.

Wut

An den Wutbürger haben wir uns ja gewöhnt - der ist nicht zimperlich mit den Gefühlen anderer und meint, endlich sagen dürfen zu müssen, was er gar nicht kann. An den Hass aber gewöhnen wir uns nicht - außer jenen Berliner Richtern, die meinten, Renate Künast müsste sich aufs Übelste beleidigen lassen. Ist ein freies Land, mit lauter lauten freien Meinungsäußerungen, für die man im Boden versinken möchte.

Liebe

Gegenmacht zum Hass wäre die Liebe. Wie aber soll man all die grimmigen Übegriffe lieben, von denen das Netz überläuft? Die Anhänger Johnsons oder Trumps oder Salvinis können das - sie lieben den Hass wie die Lüge und all das Hässliche. Und stehen wir dagegen auf, lieben sie sie erst recht. Doch wir bleiben dabei: make love, not...

Waffen

Auch Worte sind Waffen im Kampf um die Meinungshoheit. Im britischen Unterhaus wirkte der Premier so hasserfüllt, dass seine eigene Schwester ihn mahnen musste. Einen Trump erzieht eh keiner mehr. Und die Trolle und unsere Nachbarn und Freunde im Netz auch niemand - außer uns natürlich. Nehmen wir die Waffe der Wahrheit zur Hand und kämpfen!

Jazz & Politik, Samstag, 5.10.2019, 17:05 Uhr, Bayern2 Strafanzeige gegen Richter? Aber ja! Das Berliner Urteil (Wolfram Schrag)

Die Sau rauslassen, den Hass nähren. Der Echoraum des world wide web (Tobias Krone)

Ausweitung der Kampfzone. Aus dem Buch von Christian Schüle (Sprecher: Axel Wostry)

Der unheilige Hass des Königs. Einige Gedanken zu Trump und Johnson (Christine Hamel)

Liebe, Enttäuschung, Wut... Der Hass als Energiequelle (Ulrich Trebbin)

Der Hass der Wörter. "Mit Dolchen sprechen" von Karl Heinz Bohrer (Sprecher: Axel Wostry)

Redaktion und Moderation: Lukas Hammerstein

Musikauswahl: Roland Spiegel