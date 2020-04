Verdichtung und Abstand Diie virale Stadt

Andererseits war die Luft selten so klar, war es frühmorgens lange nicht so still über den Dächern. Die Welt hält den Atem an - und alles Öffentliche wird privat. Was macht das mit uns, der Gesellschaft, dem Leben, der Kultur, der Wirtschaft und der Politik?

Straßen

Fotografen streifen jetzt durch die Gegend um die Leere festzuhalten, das Nichts, den unnatürlichen Zustand eines Planeten in Schockstarre. Ab und zu streift ein Polizeiauto durchs Viertel. Man schaut auf uns - aus Sorge um und Furcht vor uns. Nicht alle ziehen immer mit, manche treffen sich verboten im Park. Die Stadt-Wüste lebt!

Tempel

Alles, was uns erheitert oder demütig macht, was uns aufwühlt oder läutert, was uns nutzt und frommt - die vielen Theater, die Opernhäuser, die Kirchen und Tempel, die Kneipen sind zu. Davor steht niemand mehr und raucht und lacht. Drinnen sitzen bekümmert die Chefs, Besitzer, Intendanten und zählen das letzte Geld. Corona verarmt die Welt.

Forum

Der Bundestag hatte neulich ein neuartiges Gesicht - leer haben wir ihn oft gesehen, aber so voll und leer zugleich? Wer konnte, war da, aber mit leuchtendem Abstand. Politik braucht doch die Debatte, das Forum, wie es die alten Römer kannten, den lebendigen Streit über notwendige Maßnahmen und wie man wieder damit aufhört. Zu dieser argen Zeit droht selbst das Politische zu verdampfen, unsichtbar zu werden.



Jazz & Politik, Samstag, 11.4.2020, 17:05 Uhr, Bayern2

Die offene Stadt. Ein wehmütiger Blick in Richard Sennetts Buch (Sprecher: Axel Wostry)

Stadtluft macht frei. Der öffentliche Raum als Wille und Vorstellung (Moritz Holfelder)

Demokratie braucht Plätze, Straßen - ein Forum für die politische Debatte (Ingo Lierheimer)

Die gesichtslose Stadt - oder Der unheimliche Blick der Maske (Marlen Fercher)

Sound of the City - der Klang der Stadt als Form des Glücks (Sky Nonhoff)

Der Untergang der Stadt der Städte und eines Reiches: Fatum (Kyle Harper / Spr.: Axel Wostry)

Redaktion und Moderation: Lukas Hammerstein

Musikauswahl: Roland Spiegel