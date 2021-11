Die Vertreter kommen Repräsentiert uns!

Die Neuen kommen. Die Vorfreude ist schonmal groß. Einige Parteien kommen endlich an die Macht, andere erfinden sich neu. Und so viele neue Vorsitzende. Dazu ein Bundestag mit vielen jungen Abgeordneten - die uns alle vertreten!

Die repräsentative Demokratie heißt ja nicht so, weil sie so viel Staat machen würde - was sie auch tut -, sondern weil wir über 700 Abgeordnete nach Berlin schicken, auf dass sie uns repräsentieren. Anstrengend, da wir mehr Köpfe haben als die arme alte Hydra.

Präsens

Bislang war es doch immer so: Die Union war für die Unternehmer da, die FDP auch, die dazu allen verpflichtet blieb, die besser verdienen. Und Arbeiter und Arbeiterin wählten SPD. Nein, Die Linke. Oh nein, die AfD. So weit ist es schon gekommen. Kein Wunder, dass allein die Grünen wissen, dass sie grün sein sollen, während alle anderen kaum mehr sehen, für wen sie stehen.

Repräsentiert

Hand aufs Herz: Wer fühlt sich schon noch richtig repräsentiert? Ich meine: Von denen da oben bis ganz hier unten würdevoll vertreten. Volksvertreter werden von böswilligen Zeitgenossen eh als Volksverräter geschmäht. Überhaupt haben es Abgeordnete gut - haben Zeit und Geld und kümmern sich um ihre eigenen Angelegenheiten und Deals. Ist natürlich ein dummes Klischee.

Futur

In Wahrheit reiben sich die gewählten Parlamentarier und Parlamentarierinnen für uns auf. Nicht alle genau für mich und Sie. Aber eben doch, im allgemeinen Sinn. Wer je in der Hauptstadt war und eine oder einen von ihnen gesehen hat, weiß, wie viele dicke Bretter vor ihnen liegen und dass in ihnen das Feuer der Leidenschaft brennt. Max Weber wäre begeistert.

Jazz & Politik, Samstag, 06.11.2021, 17:05 Uhr, Bayern2 Merkel ist weg. Aber kann man aus der Geschichte lernen? - von Ute Daniel (Sprecherin: NN)

Allem Anfang wohnt ein Zauber inne? Drei Zauberer, mindestens (Barbara Kostolnik)

Wir schaffen das: Teilhabe? Grenzen der Demokratie - von Stephan Lessenich (Sprecher: Axel Wostry)

Repräsentationsrepräsentativität? Von solchen und solchen Abgeordneten (Tobias Dirr)

Eine Warnung zum Schluss: Alleiner kannst du nicht sein (Dausend/Knaup) (Sprecher: Andreas Neumann)

Eine Demokratie für einen Stuhl. Und bitte nicht zu nah bei der AfD (Roland Söker)