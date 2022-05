Die Macht der guten Rede

Die Kunst der Rede ist alt. Für Cicero oder Demosthenes gab es noch keine Spindoktoren und Rhetorikseminare, sie wussten aus Erfahrung, wie man nicht nur überredet, sondern überzeugt. Bei uns wird eher nicht so gern richtig gut geredet – oder zugehört.

Respekt

Der Bundeskanzler spricht nur deshalb so selten (und nur in Andeutungen), weil er Respekt vor uns hat. Respekt war das zentrale Wort seines Wahlkampfs – und ist es noch in der von ihm geführten Ampelregierung. Nur, warum werfen sie ihm dann Arroganz vor? Weil er schweigt, wo er eine gute Rede halten sollte. Obama wäre das nicht passiert. Oder Cicero.