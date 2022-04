Die Macht der Bilder

Botschaft

Wir Deutsche mussten erst die Bilder aus den befreiten Lagern sehen, um anzuerkennen, welche Verbrechen in unserem Namen geschehen waren, im "Dritten Reich". Die Amerikaner mussten Fotos aus My Lai und später Abu Ghraib betrachten, um zu sehen, dass sie nicht nur Freiheit und Frieden in die Welt trugen. Die Russen werden eines Tages die Fotos aus Butscha sehen um die Botschaft zu hören: Es war nicht nur Putins Krieg.