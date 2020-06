Bescheiden wir uns?! Die große Enttäuschung

Andreas Reckwitz, der uns schon von der Gesellschaft der Singularitäten erzählte, läutet jetzt das "Ende der Illusionen" ein - auf dass wir die große Enttäuschung erleben, auf allen Ebenen, politisch, ökonomisch und kulturell. Auf zur neuen Bescheidenheit.

Sicherheit

Lange Zeit versprach die Politik - Sicherheit. Nach innen wie außen. Allein der Kalte Krieg gebot Aufrüstung und Abschreckung. Nach dem Ende der Geschichte schien er reichlich fern. Heute zittern wir wieder vor China oder Russland, und der amerikanische Freund ist keiner mehr. Haben wir uns getäuscht?

Freiheit

Noch wichtiger vielleicht war uns seit den 1970ern die Freiheit: Leben wie es jeder, jedem Einzelnen beliebt, freie Wahl in Lebensstil, Beruf, in der Liebe, im Konsum. Auch das scheint sich wieder zu verlieren - wir sehen die Rückkehr von "Anstand" und Moral, fühlen uns nicht mehr gar so frei zu konsumieren, sehen uns vom Klimawandel bedroht, glauben bescheidener werden zu müssen.

Selbstverwirklichung

Und noch eine Enttäuschung erwartet uns: Lange sah es so aus, als dürfte alles, wer nur genügend Chuzpe hätte. Heute sehen wir, wohin das führen kann - in die Doktrin, dass sich jeder selbst der Nächste ist. Zu "Amerika first" oder noch hässlicher "Deutschland den Deutschen". Oder weniger politisch - was gehen mich Andere an. Eine Menge, wissen wir inzwischen.

Jazz & Politik, Samstag, 27.06.2020, 17:05 Uhr, Bayern2 Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne - von Andreas Reckwitz (Sprecher: Axel Wostry)

Illusion 1: Freiheit und Sicherheit. Die politische Enttäuschung (Rainer Volk)

Illusion 2: Zukunft und Wachstum - oder die ökonomische Enttäuschung (Astrid Freyeisen)

Illusion 3: Ich, Ich, Ich ... geht nicht mehr. Die psychologische Enttäuschung (Christine Hamel)

Redaktion und Moderation: Lukas Hammerstein

Musikauswahl: Roland Spiegel