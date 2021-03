Die Geschicht' von der Moral Demaskiert

Das Blöde an der hehren Moral ist, dass nicht alle nach ihr leben. Manche wirtschaften in die eigene Tasche. Andere leugnen Corona, die Toten scheinen ihnen egal. Und dann gibt es noch die vielen Apostel, die uns arg arrogant und moralistisch kommen.

Gier

Die Maske ist arg - ambivalent. In der Coronakrise Überlebensmittel und Zeichen der Solidarität mit den Vulnerablen. Im normalen Leben eher unwillkommen (außer beim Banküberfall). Im Karneval und beim späten Stanley Kubrick fast erotisch - Verführung und sich Verbergen sind ja fast verwandt. Zeit, dass wir dahinter- und ganz und gar durchblicken.

Egozentrismus

Die Hölle sind die Andern. Klar, wusste schon Sartre. Die denken immer nur an sich, wirtschaften in die eigene Tasche und nutzen noch die größte Krise um sich zu bereichern. Man selbst bleibt darüber erhaben - so lange jedenfalls, wie man keine Ausnahme von den harten Regeln für sich begehrt oder ein Schnäppchen machen kann. Das Leben kommt vor der Moral.